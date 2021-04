Covid, lo studio sulle tracce del virus nella polvere: sono spie dei contagi

Anche la polvere che si deposita negli ambienti chiusi può diventare un indicatore della diffusione della Covid-19: tracce genetiche del virus SarsCoV2 possono infatti persistere fino a un mese nel particolato e dunque potrebbero essere sfruttate come spie per predire l'andamento del contagio in strutture critiche come scuole e uffici, soprattutto durante la fase cruciale delle riaperture.

Lo indica uno studio dell'Ohio State University pubblicato sulla rivista mSystems. I ricercatori hanno analizzato la polvere depositata nelle stanze in cui erano stati isolati dei pazienti Covid, scoprendo tracce di Rna virale nel 97% dei campioni prelevati con gli aspirapolveri e nel 55% dei tamponi passati sulle superfici. Il materiale genetico è stato trovato anche a quattro settimane di distanza, segno che non si era degradato, specialmente nei campioni prelevati con l'aspirapolvere.

È probabile che i disinfettanti usati prima delle pulizie abbiano distrutto l'involucro che avvolge il virus e che gioca un ruolo cruciale nell'infezione, ma su questo aspetto si possono fare solo ipotesi, dal momento che lo studio non è stato disegnato per verificare l'eventuale contagiosità della polvere.

«Volevamo dimostrare che la polvere può essere complementare alle acque reflue per il monitoraggio», spiega la ricercatrice Karen Dannemiller, autrice senior dello studio, ha esperienza nello studio della polvere e della sua relazione con potenziali pericoli come muffe e microbi. Le acque di scarico, aggiunge l'esperta, sono preziose per valutare la prevalenza dell'infezione su larga scala, mentre la polvere può essere usata per indagini su scala ridotta in luoghi considerati a rischio.

Gli addetti alle pulizie hanno spruzzato un disinfettante a base di cloro nelle stanze prima della pulizia; i ricercatori ritengono che il disinfettante abbia distrutto l'involucro - il mantello esterno che circonda il virus - e che probabilmente l'abbia spento per la trasmissione.

«Testare la polvere per monitorare i focolai di Covid-19 sarebbe probabilmente più utile per le comunità su piccola scala con una popolazione ad alto rischio - una casa di cura, per esempio», ha detto Dannemiller. Dannemiller ha detto che i ricercatori hanno presentato i loro risultati a un gruppo industriale che rappresenta il personale di manutenzione e pulizia, con una raccomandazione: «Se possono aspettare almeno un'ora o più dopo che una persona lascia la stanza per pulire, dovrebbero farlo», ha detto, citando precedenti studi di vitalità virale su altri materiali e negli aerosol.