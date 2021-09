Covid, il tour operator sfida le regole sanitarie: in vendita pacchetti per viaggi extra Ue. «Siamo stufi di burocrazia e incertezze»

Passata l'emergenza sanitaria Covid, il turismo fatica ancora a ripartire. Drastiche le perdite economiche che gli operatori del settore hanno subito e ora non ce la fanno più e l'insofferenza comincia a manifestarsi. Il primo campanello d'allarme arriva da WeRoad, uno di principali tour operator online, ha deciso di tornare a vendere sul mercato italiano pacchetti viaggio con destinazione tutti i Paesi nel mondo aperti per turismo, anche se le norme anti-Covid ancora non consentono di uscire dall'Unione Europea per turismo partendo dall'Italia. A dare l'annuncio è lo stesso Ceo della società, Paolo De Nadai. «Abbiamo deciso di prendere questa forte decisione perché tra i nostri obiettivi c'è anche quello di riscrivere le regole del turismo - spiega - e siamo stufi dello status quo che permette ai colossi del web americani di continuare a lavorare e prosperare mentre le imprese italiane che operano, producono ricchezza, posti di lavoro e pagano le tasse in Italia soccombono sotto burocrazia, lentezze e incertezze».

«Come WeRoad abbiamo lavorato quest'estate proponendo il mare, le bellezze d'Italia e del Mediterraneo - conclude -, ma con la stagione invernale non potremmo lavorare se non a lungo raggio. Se non riapriranno i confini saremo costretti a bloccarci e a ricorrere nuovamente alla cassa integrazione. E non sarebbe giusto per nessuno».