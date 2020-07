Dopo il lockdown mari italiani più limpidi

Mari italiani particolarmente limpidi dopo il lockdown e una situazione nel complesso stabile per le sostanze legate alle attività produttive. E' il primo quadro che emerge dal monitoraggio straordinario effettuato dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Analisi condotte su 457 stazioni di prelievo. «Il nostro impegno ora è fare sì che questi standard di qualità siano mantenuti», ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. In diverse regioni la tarsparenza è risultata con valori superiori alle medie stagionali. In alcuni tratti del ponente ligure la visibilità della colonna d'acqua arriva fino a 15 metri di profondità, rispetto ai 10 delle precedenti stagioni.



