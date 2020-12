Chi ha preso il Covid ha un'immunità al virus di almeno 8 mesi

Una memoria immunitaria di almeno otto mesi. Chi è stato infettato da Covid-19 resta protetto da un nuovo contagio per quasi un anno secondo lo studio australiano pubblicato su Science Immunology. La nuova ricerca e i risultati che ne derivano sono importanti anche perché rafforzano la probabilità che i vaccini contro il virus, SARS-CoV-2, di imminente arrivo in Europa e quindi in Italia, funzionino per lunghi periodi.

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccine Day a Roma: prime dosi allo Spallanzani il 26 dicembre ECONOMIA "Variante inglese": un caso a Loreto senza contatti con GB SALUTE Covid, Palù (presidente Aifa) : «La variante inglese?... L'EPIDEMIA Coronavirus, in Abruzzo il quadro torna ad aggravarsi: 255 contagi e... CENTRO STORICO Roma, a piazza San Silvestro la protesta di ristoratori e ambulanti:...

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA