A soli 4 anni, Raiden Gonzalez ha perso entrambi i genitori. Il Covid ha rubato le loro vite a quattro mesi di distanza, lasciando Raiden con solo pochi anni di ricordi da custodire per tutta la vita. Domenica è il compleanno di Raiden: Margie Bryant - la prozia del ragazzo, che lui chiama affettuosamente anche nonna - e la sua famiglia volevano trovare un modo per assicurarsi che il ragazzino «sapesse quanto è amato, soprattutto in assenza dei suoi genitori», ha racconta alla CNN.

E così, per festeggiare i 5 anni, la zia ha pensato a una sopresa: prevista una sfilata a tema dinosauri, vigili del fuoco locali, un finto Batman, club di monster truck, club di motociclistici e auto d'epoca. «È un compleanno importante», ha detto Bryant. «Vogliamo solo che lui (Raiden) sappia che saremo lì per tutti i suoi compleanni e ci assicureremo che sia festeggiato, e so che mia nipote ha il sorriso più allegro perché sa che suo figlio è in buone mani».

A Texas boy lost both of his parents to Covid-19. His family is asking the community to help celebrate his 5th birthday. https://t.co/Xy1jjaZXzg pic.twitter.com/dkiOkDccDD — CNN (@CNN) November 18, 2020

Raiden vive a San Antonio e sua nonna materna, Rozie Salinas, lo ha accolto, ha spiegato ancora Bryant. Al di là della felicità di Raiden, il desiderio di Bryant è che gli altri prendano sul serio la minaccia del coronavirus. «Non posso dirlo abbastanza ... so cosa ci ha fatto il virus, e conosco il dolore che proviamo, il vuoto che ha lasciato nei nostri cuori, questo ragazzino che non ha sua madre e suo padre adesso», ha detto. «Si sente parlare delle morti, ma non si sente mai veramente parlare delle persone lasciate indietro, e in questo caso si tratta di un bambino di 4 anni». Ormai 5. Il Texas infatti, ha segnalato il maggior numero di casi di coronavirus di qualsiasi Stato del paese e il bilancio delle vittime nazionali si sta rapidamente avvicinando a 250.000.

I genitori

Il padre di Raiden, Adan Gonzalez Jr., 33 anni, ha iniziato un nuovo lavoro come camionista il 12 maggio. Il suo capo è risultato positivo e il 31 maggio Adan ha iniziato a sperimentare quelli che ha descritto alla sua famiglia come sintomi di tipo allergico. Il 3 giugno è risultato positivo anche lui e sei giorni dopo i paramedici lo hanno portato in terapia intensiva, dove ha trascorso poco più di due settimane, prima di morire il 26 giugno. La madre di Raiden, Mariah Gonzalez, 29 anni, ha dato la notizia della morte di suo padre e, sebbene difficile, Raiden ha capito che Adan era malato, ha detto Bryant. Sia Adan sia Mariah, un'insegnante in un asilo nido, avevano preso le necessarie precauzioni al lavoro «indossando mascherine», ha spiegato Bryant.

Dopo aver perso il marito, Mariah ha affrontato «la depressione e l'ansia», ha detto sua zia. Ma la sua salute fisica sembrava a posto. Lunedì 5 ottobre, Mariah ha trascorso la giornata normalmente. Ma in serata, ha iniziato ad avvertire mancanza di respiro e dolori al petto, quindi ha chiamato i paramedici. «Sono venuti, hanno fatto un elettrocardiografo, hanno fatto altre cose e l'hanno portata via e non l'abbiamo mai più vista», ha detto ancora Bryant. «È morta alle 8:14 martedì mattina per insufficienza respiratoria acuta».

È stata lei a raccontare a Raiden della morte di Mariah - una delle cose «più devastanti che abbia dovuto fare», ha detto. «È così intelligente. Ha le risate più contagiose. Mi ha spezzato il cuore dovergli dare questa notizia tragica».

