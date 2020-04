Coronavirus e inquinamento, la ricerca di Harvard che dimostra il legame tra smog e contagio

I pazienti con coronavirus in aree con livelli elevati di inquinamento atmosferico prima della pandemia hanno maggiori probabilità di morire per infezione rispetto ai pazienti in parti più pulite del paese. Lo stabilsce un nuovo studio nazionale che traccia il primo chiaro legame tra esposizione a lungo termine all'inquinamento e tassi di mortalità per il Covid-19. In un'analisi di 3.080 contee negli Stati Uniti, i ricercatori della TH Chan School of Public Health dell'Università di Harvard hanno scoperto che livelli più elevati di particelle minuscole e pericolose nell'aria conosciute come pm 2.5 erano associati a tassi di mortalità più elevati causati dalla malattia.

Uno studio degli scienziati italiani invece spiega: non è provato il legame con lo smog

La coautrice dello studio Francesca Dominici, professore di Biostatistica, popolazione e scienza dei dati di Clarence James Gamble, ha affermato che le contee con livelli di inquinamento più elevati «saranno quelle che avranno un numero maggiore di ricoveri, un numero più alto di morti e dove molti di le risorse dovrebbero essere concentrate».



UN MICROGRAMMO IN MENO DI PM2.5 EVITEREBBE CENTINAIA DI MORTI

La ricerca ha scoperto, a esempio, che se Manhattan avesse abbassato il suo livello medio di particolato di una sola unità, o di un microgrammo per metro cubo, negli ultimi 20 anni, il distretto avrebbe probabilmente visto 248 morti in meno a Covid-19 a questo punto nel epidemia. Ad esempio una persona che vive per decenni in una contea con alti livelli di particolato fine ha il 15 percento in più di probabilità di morire di coronavirus rispetto a qualcuno in una regione con un'unità in meno di inquinamento da particolato fine.

LA PROVA

«Questo studio fornisce la prova che le contee che hanno più aria inquinata correranno maggiori rischi di morte per Covid-19», ha detto Francesca Dominici, professore di biostatistica ad Harvard che ha guidato lo studio. Proprio per questo motivo ha spiegato la ricercatrice, luoghi come la Central Valley della California o la contea di Cuyahoga, nell'Ohio, potrebbero dover preparare casi più gravi di Covid-19. Risultati che confermano l'importanza di tenere sotto controllo l'inquinamento nelle città.

NUOVE SCOPERTE

Le nuove scoperte si allineano alle connessioni note tra l'esposizione a pm 2.5 e il rischio maggiore di morte per molti altri disturbi cardiovascolari e respiratori. I ricercatori hanno scritto: «I risultati dello studio sottolineano l'importanza di continuare a far rispettare le vigenti normative sull'inquinamento atmosferico per proteggere la salute umana durante e dopo la crisi COVID-19».

LE ALTRE RICERCHE

Ma questo non è l'unico studio. Altre ricerche, come spiega il New York Times - hanno scoperto che l'esposizione al particolato fine mette le persone ad alto rischio di cancro ai polmoni, infarti, ictus e persino morte prematura. Nel 2003, il Dr. Zuo-Feng Zhang, preside associato per la ricerca presso la University of California, Los Angeles, Fielding School of Public Health, ha scoperto che i pazienti con Sars nelle parti più inquinate della Cina avevano il doppio delle probabilità di morire di malattia come quelli in luoghi a basso inquinamento atmosferico.

I DATI DELLO STUDIO

Per condurre lo studio di Harvard, i ricercatori hanno raccolto dati sugli oggetti particolati negli ultimi 17 anni da oltre 3.000 contee e conteggi di decessi Covid-19 per ciascuna contea fino al 4 aprile dal Center for Systems Science and Engineering Coronavirus Resource Center presso la Johns Hopkins University. Il modello risultante, che esamina dati aggregati piuttosto che individuali, ha suggerito quello che il Dr. Dominici ha definito un legame statisticamente significativo tra inquinamento e decessi da coronavirus.

