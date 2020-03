Calca e folla, nel giorno peggiore dell'emergenza Coronavirus: è successo ieri pomeriggio, a Montesilvano, dove in centinaia hanno partecipato ad un evento con Elettra Lamborghini che si è svolto al centro commerciale Porto Allegro 2.0. Nonostante non vi fosse ancora il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, in tanti polemizzano appellandosi al buonsenso e alla prudenza. Gli organizzatori hanno invitato il pubblico ad limitare i contatti fisici, ma si è comunque creato un inevitabile affollamento. Sulla... Ultimo aggiornamento: 18:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA