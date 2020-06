Coronavirus, l'Oms: «I benefici dell'allattamento al seno superano i rischi del contagio»

«L'Oms ha studiato attentamente i rischi relativi al fatto che le donne possano trasmettere Covid-19 ai loro bambini durante l'allattamento. Sulla base delle prove disponibili, l'indicazione dell'Oms è che i benefici dell'allattamento al seno superano qualsiasi rischio potenziale di trasmissione del virus». Lo afferma il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. «Sappiamo che i bambini - ha ricordato il Dg Oms - sono a rischio relativamente basso di Covid-19, ma sono ad alto rischio di numerose altre malattie e condizioni che l'allattamento al seno previene». Dunque «le madri con infezione sospetta o confermata di Covid-19 dovrebbero essere incoraggiate ad iniziare e continuare l'allattamento al seno e non essere separate dai loro bambini, a meno che non stiano troppo male».

Ultimo aggiornamento: 18:07

