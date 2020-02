Coronavirus, l'immunologo: «La mascherina? Effetto Carnevale, serve solo per i malati»

“Le persone sane che girano con la mascherina fanno Carnevale: non dovrebbero indossarle loro, ma quelle malate. Il coronavirus è un virus, ma fa più danni la paura che la malattia, proprio come in questi casi”. Taglia corto così, al Messaggero.it, l'infettivologo Massimo Arlotti sulla questione Coronavirus. Lui, che in passato ha gestito le unità operative dei reparti di malattie infettive degli ospedali di Rimini e di Forlì-Cesena, commenta in questo modo la psicosi che porta diverse persone a comprare le mascherine e a girare in quel modo lungo le strade della città.

“Girare tutti i giorni con la stessa mascherina, tra l’altro, è completamente inutile, visto che i suoi effetti durano qualche ora e andrebbero cambiate – spiega – Se un chirurgo ne mette una durante un intervento chirurgico abbastanza lungo sa che poi deve cambiarla, altrimenti non serve a niente”. Arlotti fa poi un esempio di buonsenso nella vita di tutti i giorni: “La mascherina – dice - serve a chi ha la tosse e che rischia di contagiare. È coiò che si consiglia negli ambulatori dei medici, per non infettare gli altri”.

