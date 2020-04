Coronavirus, «La fase 2 è la fase 1 con la suocera». Social scatenati sul nuovo decreto Conte

«Fase 2: si potrà uscire solo restando a casa». O ancora «La fase 2 è la fase 1 con la suocera». A ognuno la sua interpretazione. Dopo il nuovo decreto illustrato dal premier il web si sbizzarrisce tra regole poco chiare e "congiunti" di troppo. In rete impazzano meme e fotomontaggi. «In pratica dopo il 4 maggio potrà uscire solo chi ha capito il discorso di Conte», scrivono. «Il regolamento di Amici più facile di questa conferenza». E ancora: «Secondo me anche Conte non ha capito la fase due»; «Dal 4 maggio tutti in fila per prendesse un caffè da portare a casa»; «Conte ci fai una colonna con si può fare e una con non si può fare? ».



Tra vip, comici, ognuno fornisce una propria idea del cosa si potrà fare dal 4 maggio.

«Allora io ho capito questo - speiga Il videomaker Giorgio Croce Nanni - Se potrà uscì di casa solo pè salutà mamma papà e zio. Se sei single e ormonalmente inquieto, devi sperà de trovà na lontana parente, che ne so na cugina de terzo grado e sperà che sia single, piacente e disponibile. E la vai a trovà. Solo se è dentro la regione però. Altrimenti t'attacchi. Gli amici li puoi vedè solo correndo. Puoi prende e andà sotto casa loro e correndo li fai uscì di casa, tirà fuori na boccia de prosecco e sempre ccorrendo tipo staffetta ve passate la boccia e fate l'aperitivo. Senza mai fermavve, non ce se po' vedè fermi senza faticà. A un metro de distanza almeno, quindi ricordatevi de pijà i flute, quelli lunghi, sennò diventa complicato versà.

I ristoranti devono sta chiusi un altro mese, ma possono chiedere ai clienti de passà a prende la roba davanti l'ingresso, che culo. Sempre al volo, che so vietati gli assembramenti. Quindi io arrivo in macchina, il tizio del ristorante mi tira al volo la roba, se la prendo bene se non la prendo sarà per la prossima. Si può andà al parco, ma uno alla volta; all'ingresso gli scoiattoli gestiranno il flusso di ingresso degli umani, villa borghese diventerà come il jimmy'z di Montecarlo, "Ao lo scoiattolo all'ingresso è n'amico mio, tranquilli ce fa entrà e ce da pure l'ingresso omaggio per le cugine de terzo grado». ma c'è ahche chi difende Conte: «Dopo esservi scoperti runner, ora siete tutti virologi».

