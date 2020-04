Coronavirus, donna incinta guarita con cura al plasma: a Mantova il primo caso al mondo

Una donna incinta della seconda figlia ha sconfitto il coronavirus all'Ospedale di Mantova. Come? Grazie a due sacche di plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti. Secondo l'Asst mantovana non risultano al mondo altri casi di donne in gravidanza colpite da Covid-19 trattate e guarite con l'infusione dell'emocomponente. Pamela Vincenzi, 28 anni, ricoverata lo scorso 9 aprile seguendo il percorso Covid dedicato alla gravidanza, si era aggravata in 24 ore ed era stata trasferita in Pneumologia. «Il plasma mi ha fatto rinascere - racconta la giovane mantovana, tornata oggi a casa».

Ultimo aggiornamento: 19:42

