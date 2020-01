Coronavirus, l'audio fake di Whatsapp che impazza sui cellulari di mezza italia: tutte le bufale per spaventare la gente

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 13:24

Dei veri e propri idioti. Difficile trovare un'altra definizione per chi in queste ore, magari per farsi bello con gli amici, si diverte a far girare su WhatsApp degli audio falsi, con notizie inventate di sana pianta, circa il. Ovviamente gli ingredienti per rendere virali questi messaggi completamente falsi, sono sempre gli stessi: i, iper non spaventarli, il tornaconto di qualche. Il tutto condito con notizie false, o esagerate. Il risultato è aumentare il panico e l'ansia della gente, già spaventata dal contagio in atto e dalle notizie verificate che legge sui giornali.Come dimostrato da, famoso debunker,, il quotidiano online fondato da, l'ultimo audio che si sta diffondendo in queste ore, della durata di oltre cinque minuti, è un condensato di notizie false o non confermate.Nell'audio si sente un italiano, che non si presenta, che non dice né il suo nome né il suo cognome, che racconta di essere sostanzialmente "prigioniero" in Cina. E subito muove la prima accusa ai media: "Se i Media avessero raccontato la verità non sarei venuto qui". Un'affermazione apodittica, che sembra non lasciare replica, se non fosse che non c'è alcuna prova che l'uomo che parla sia realmente in Cina.L'uomo ripete la bufala del virus creato in laboratorio, affermando che sia il cornavirus sarebbe nato dalla manipolazione della Sars. In realtà non è così. Questa ipotesi, paventata senza conferma da alcune testate con nomi simili a testate ben più note, non solo non trova riscontri, ma è stata ampiamenti smentiti. Ben più affidabile appare l'ipotesi di trasmissione tra uomo e animali. Tutti i virus umani derivano dagli animali.Ma soprattutto le informazioni contenute nell'audio whatsapp sono differenti anche da quanto raccontano sui social gli italiani presenti in Cina e addirittura a Wuahn. Purtroppo questo non è l'unico audio che circola in queste ore. Sui social si racconta di almeno altri due audio pieni di ipotesi fantasione e prive di riscontri sulla diffusione del Corona Virus.Questa è la vera e affidabile fotografia della diffusione del virus in tempo reale