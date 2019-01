Contrordine: la Crusca non salva più “escimi il cane”â€‹

di Marina Valensise

Escimi il cane. Scendimi la camicia. Salimi la spesa. Come sarebbe? Abbiamo tanto elogiato il coraggio dell’Accademia della Crusca, ultimo baluardo della correttezza formale della lingua italiana, estremo custode dell’eleganza di un antichissimo idioma e universalmente poco noto quotidianamente bistrattato dalla neo-ignoranza tanto di moda, dalla sciatteria morfologico-sintattica del locutore contemporaneo, una lingua che malgrado tutto, malgrado le offese, gli sproloqui, le approssimazione, continua miracolosamente a conquistare ogni anno l’attenzione di milioni di cultori che nel mondo intero sognano di parlare come Violetta, di amare come Azucena, di innamorarsi come la Sonnambula di Bellini… e adesso la celebre istituzione fondata nel Cinquecento da Pietro Bembo, il padre del purismo, cosa fa? Sdogana forme verbali bandite dai grammatici sebbene invalse nell’uso popolare e quotidiano. Escimi il cane, scendimi la camicia, salimi la spesa….e potrei continuare, andando ben oltre l’abuso di rendere transitivo un verbo di moto e declinarlo addirittura come riflessivo, per accelerare, anzi per velocizzare come vuole l’orrido neologismo, un’azione che altrimenti richiederebbe un avverbio, porta fuori il cane, portami giù la camicia, portami su la spesa.Da non credersi. Forse siamo solo all’inizio di un’inevitabile involuzione. E infatti, un’altra imperdibile forma verbale sempre di ascendenza meridionale adesso sembra fare proseliti anche fra i più severi paladini della lingua italiana: è quella che personalizza l’oggetto, mettendo in campo un verbo servile, come il verbo volere, e addirittura facendo entrare in scena un participio passato: ecco allora che il nuovo passo da compiere da chi si diverte a fare scempio della lingua italiana in stile comico-grottesco sarà di tollerare chicche del tipo: il cane vuole uscito, la camicia vuole stirata, la spesa vuole salita…Staremo a vedere. Intanto è successo che una nota pubblicata da Vittorio Coletti ha gettato molti di noi nello sconforto. Rispondendo al quesito di alcuni lettori sulla liceità di costruire il verbo “sedere” in modo transitivo, col complemento oggetto diretto di persona, per intenderci “siedi il bambino”, il professore è parso dare adito al suddetto sdoganamento . «Sedere, come altri verbi di moto, ammette in usi regionali e popolari sempre più estesi anche l’oggetto diretto, e in questa costruzione ha una sua efficacia e sinteticità espressiva, che può indurre a sorvolare sui suoi limiti grammaticali», ha scritto l’incauto accademico. Per alcune ore, i social sono letteralmente impazziti, come se avessero vinto la coppa del mondo dell’uso volgare, e dell’italiano a schiovere, inneggiando alla liberazione morfologica di forme superpopolari come escimi il cane, salimi la spesa, scendimi le chiave. L’Accademia della Crusca è stata investita per alcune ore dal plauso universale dei coatti, degli incolti, dei comici di ritorno, degli sgrammaticanti per contratto (sono molti di più di quelli che immaginate).E invece, no. Errore. Nessuna liberazione, «ma un semplice equivoco, l’effetto di un fraintendimento perverso, nato dal trasferire un discorso scientifico sottile su un piano mediatico», come ha spiegato il presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, prendendo le difese del suo collega apparente sdoganatore di escimi il cane: «Coletti ha guardato con simpatia a una spinta innovativa che trasferisce un modo di dire popolare, accettandola nell’eccezione della quotidianità e delle situazioni familiari». Dunque, tutti salvi. Salvo Marazzini, che sembra amare l’ossimoro, quando parla della quotidianità come eccezione; salvo Coletti, che simpatizza per il nuovo che avanza, e soprattutto salvi i tanti eroici maestri di scuola, che combattono ogni giorno a mani nude contro gli strafalcioni dei lori piccoli scolari, e salvi anche i professori delle medie e dei licei, e i docenti universitari che impavidi e pronti al sacrifico, non intendono arrendersi davanti al profluvio di tesi laurea “che vogliono discusse”.