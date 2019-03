I nostri amici animali: ecco il nuovo contest fotografico del Gazzettino /Come partecipare e i premi in palio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il contest fotografico del Gazzettino e stavolta i protagonisti sono proprio i nostri amici a quattro zampe, sia che si tratti dei fedeli pelosi che vivono con noi, sia che l'immagine testimoni un incontro eccezionale con un animale selvatico. Il Gazzettino ha deciso di dedicare al mondo degli animali il nuovo concorso a premi, partecipare è facile, basta seguire le istruzioni ():Occorre innanzitutto scattare la foto all’animale preferito, per pubbicarla e al contempo iscriversi al concorso sarà sufficiente collegarsi su internet al sito https://contest.ilgazzettino.it/nostriamicianimali , area raggiungibile anche direttamente dalla home page del sito www.ilgazzettino.it, ed eseguire laall’area riservata.Per la registrazione e per la creazione dell’account sarà necessario essere titolari di un indirizzo di posta elettronica che risulti valido, in assenza del quale la partecipazione risulterà nulla. La registrazione sarà possibile tramite la compilazione di un’apposita scheda con i dati richiesti (username, password, indirizzo email) e con il relativo consenso al trattamento dei dati personali. In alternativa, sarà possibile registrarsi collegando il proprio profilo Facebook tramite Facebook Connect, connettendo quindi al sito del concorso il proprio account Facebook ed inserendo gli eventuali ulteriori dati richiesti.Una volta avuto accesso al concorso, ogni utente potrà partecipare all’assegnazione dei premi in palio effettuando –Le foto ricevute saranno sottoposte al giudizio e al voto degli utenti che avverrà tramite il "mi piace" di Facebook.Il concorso prevede una prima fase di raccolta delle partecipazioni dal 29/03/2019 al 29/04/2019e una seconda fase di votazione delle partecipazioni pervenute dal 30/04/2019 al 24/05/2019.1° Classificato vincitore di un frigorifero free standing Electrolux2° Classificato vincitore di una lavatrice ElectroluxDal 3° al 7° Classificato Vincitori di un buono spesa Despar8° e 9° Classificato Vincitori di un cofanetto di pasta Cecchin