Prendono conchiglie e sabbia come souvenir dalla spiaggia: maxi multa da 3mila euro

Chi non ha mai preso qualche conchiglia dalla spiaggia come souvenir? E così aveva fatto anche una coppia in vacanza in Sardegna, nella Gallura. Ma sono stati visti dal personale della security del porto di Olbia e della Capitaneria di Porto. Nei guai due turisti di Lecco, anche se solo a uno sono state mosse le contestazioni ed elevata una sanzione che potrebbe raggiungere i 3mila euro.



I due erano a bordo di un'auto che stava per imbarcarsi su un traghetto diretto nella penisola, ma gli addetti della security del porto, effettuando i consueti controlli, hanno notato la sabbia e le conchiglie, informando subito la Capitaneria di porto di Olbia.



Al turista è stata contestata quindi la detenzione illecita di sabbia, sassi ciottolo o conchiglie in violazione dell'articolo 40 comma 2 della legge regionale 16 del 2017 e dell'Ordinanza balneare 2018 della Regione Sardegna. I souvenir sono stati sequestrati e saranno riposizionati sulle spiagge di provenienza.



«Si tratta un fenomeno che danneggia seriamente l'ecosistema di alcune delle più belle località sarde - ha affermato il direttore Marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu - per fortuna sempre più persone stanno prendendo coscienza del danno che fanno i turisti compiendo questi gesti e sono sempre più numerose le denunce che arrivano, in tempo, per fermare chi compie questo reato».

