Il figlio piange per i compiti a casa, la mamma sbotta contro i prof: «Ci dovete pensare voi». Genitori solidali: «Sei tutti noi»

Bambini "ostaggi" dei compiti a casa? È il punto di vista di una mamma, che in uno sfogo su TikTok ha attaccato i professori di suo figlio, colpevoli a suo dire di non occuparsi della didattica e di lasciare il lavoro ai genitori: «Non mi interessa se avete classi da venti alunni, dovete occuparvene voi», dice Emma Guiducci, già celebre per altri video social che avevano fatto discutere.

Cosa ha detto la mamma sui social

«Io chiedo a questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle 6 e mezza del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre-quattro compiti da dove fare, senza poter fare sport o altro - dice la mamma con tono arrabbiato - Voi cinque-sei ore... che me ne frega a me che avete venti alunni? Ve la dovete vedere voi. Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Fate schifo, la vostra categoria fa schifo! Si salvano in pochi. Non si può fare niente, dobbiamo stare sempre dietro a questi ca**o di compiti, avete rotto i cog**oni».