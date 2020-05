Un compagno di letto per i single durante il lockdown, l'iniziativa del governo olandese

Ultimo aggiornamento: 11:57

Uno. L’Istituto di Sanità olandese (Rivm) ha deciso di pensare anche allee ha permesso loro di individuare una persona con cui vedersi e magari anche fare sesso, purché resti quella per tutta la quarantena al fine di evitare contagi diLo scorso 23 marzo è stato approvato quello che il governo ha definito “confinamento intelligente” e che è tutt'ora in corso. Non solo si può scegliere un compagno di coccole, ma si possono ricevere fino a 3 persone esterne in casa pur mantenendo la distanza di 1,5 metri. Sul partner di letto, tuttavia, le autorità hanno dettato rigide regole: «Discutete insieme come fare. Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali, se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno vede. Più gente si vede, maggiore è il rischio di contagio».In questi giorni anche in Olanda si sta allentando il lockdown con la riapertura di diverse attività come parrucchieri ed estetisti, i ristoranti e i bar riapriranno il prossimo 1 giugno, ma resta in vigore l'obbligo di distanziamento sociale.