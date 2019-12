Scopre il tradimento del fidanzato grazie a Fitbit: «Strana attività fisica alle 4 di notte»

Jane Slater, una nota giornalista statunitense, ha raccontato su Twitter la sua incredibile disavventura con l'ex fidanzato. Alle 4 di notte il Fitbit del suo ragazzo ha iniziato a segnalare un picco dell’attività fisica, ma lui non era certamente il tipo che era solito allenarsi a quall'ora e, in più, in quel momento non era in sua compagnia. È così che Jane ha scoperto il tradimento del suo fidanzato. Lo ha raccontato lei stessa in una serie di post apparsi su Twitter.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app 🥴wish the story wasn’t real. https://t.co/npRkLJYYz0 — Jane Slater (@SlaterNFL) 5 dicembre 2019



L'ormai suo ex fidanzato le aveva regalato per natale un Fitbit e i deu avevano deciso di sincronizzare i dispositivi, così da spronarsi a vicenda a tenersi in forma.

Il FitBit era davvero utile, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app

, si legge nei tweet apparsi sul profilo della giornalista.

In un eccesso di ‘garantismo’ avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse vera

.

