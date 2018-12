Clochard gioca, vince 2.700 euro e offre un pranzo di lusso ai suoi amici senzatetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un senzatetto ha vinto 2.700 euro e ha deciso di investirli per regalare ai suoi amiciun pranzo di lusso a base di tartufo. Potrebbe sembrare una bella favola di Natale e invece è tutto vero: è accaduto a, dove il 74enne Zelindo Fedrighetti ha usato la sua vincita per offrire un momento di gioia agli ospiti della comunità Capanna di Betlemme.La cospicua vincita di Zelindo, come spiegato in un'intervista al Resto del Carlino, è frutto di una scommessa calcistica. «Erano più partite e le ho azzeccate tutte. C'erano delle squadre italiane e straniere, un po' le conosco e sono riuscito a vincere. Ma non è facile, il più delle volte si perde». Una parte della somma è stata usata da Zelindo per fare la spesa da offrire a 50 amici: ha comprato un chilo di tartufo, sei chili di tagliolini e straccetti di vitello. « Comunque mi hanno fatto un buon prezzo. Un tempo commerciavo in tartufi», ha spiegato il senzatetto rivelando un dettaglio sulla sua vita precedente: non è stato sempre un uomo di strada, ma dieci anni fa ha scelto di rinunciare a tutto.