Clima, sole e caldo fino a oggi: da domani nuovo break temporalesco. Le previsioni

Caldo fino ad oggi, ma da domani tornano le piogge. Sole e caldo assicuratì fino a oggi in Italia: da martedì, infatti, è in arrivo un nuovo break temporalesco al Nord e in parte del Centro che determinerà un abbassamento delle temperature. «Da martedì 13 - spiega il team del sito iLMeteo.it - un vortice ciclonico dall'Islanda riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico e piomberà sull'Italia. Avrà inizio così una fase fortemente temporalesca per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali». Dopo il sole arriverà il maltempo al Centronord. Secondo i meteorologo di 3bmeteo.com, gli effetti della perturbazione dal Nord Atlantico si avvertiranno già nel corso di lunedì sulle Alpi occidentali, dove giungerà la parte più avanzata del fronte ad essa collegato determinando un peggioramento con le prime piogge e temporali in arrivo.

La saccatura diverrà protagonista, segnando il passo in prossimità del Nord Italia e dando luogo ad una diffusa instabilità su gran parte delle regioni settentrionali. Le temperature, concludono i meteorologi di 3bmeteo.com, caleranno vistosamente dapprima al Nord, poi anche al Centrosud, nonostante non sembra, ad oggi, che vengano interessati da una instabilità così spiccata come al settentrione.