Clima, Greta Thunberg: «Chiederemo al Parlamento europeo di bocciare riforma Pac»

Non si ferma la battaglia di Greta Thunberg e di tutto il movimento Friday for Future sul clima. L'attivista ha parlato a margine di un incontro con Frans Timmermans, vice vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal: «Non ci aspettiamo il ritiro della riforma della Pac (la politica agricola comune che non piace agli ambientalisti, ndc), Timmermans ci ha detto che non avrebbe abbastanza sostegno per una cosa del genere, ma noi non siamo lobbisti, noi non negoziamo, usiamo la nostra piattaforma per diffondere il punto di vista degli scienziati e convincere le persone che c'è una crisi climatica in corso e come tale va affrontata».

Gli attivisti del movimento Friday for Future, che si ispira agli scioperi per il clima iniziati in solitaria da Thunberg, chiedono da mesi di azzerare la riforma perché non allineata all'Accordo di Parigi sul clima. «Sappiamo bene che il cambiamento non verrà dall'interno, ma dall'esterno, cioè dai cittadini», ha concluso Thunberg. «Cambieremo tattica - ha aggiunto l'altra attivista Sommer Ackerman - ci rivolgeremo all'Europarlamento e gli chiederemo di bocciare la riforma in occasione del voto finale».