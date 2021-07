Clima, è emergenza: «Vanno messe in campo politiche di adattamento e di riconversione»

L'allerta sul clima è ormai evidente. L'emergenza climatica, con eventi meteorologici estremi in queste settimane, a cominciare dalla Germania, richiama l'attenzione sulla necessità di un azzeramento delle emissioni inquinanti, che va attuato nel più breve tempo possibile: la scadenza del 2050 rischia di essere troppo lontana. È quanto sottolinea Federconsumatori. «Vanno messe in campo politiche di adattamento e di riconversione, ormai rese improrogabili dagli obiettivi assunti e dall'emergenza sempre più evidente. - aggiunge l'associazione dei consumatori - In Italia, per esempio, il Piano di adattamento è ancora fermo e non è mai passato alla fase attuativa. Pensando a quanto successo in Germania, dobbiamo immediatamente rendere operativa una politica basata sul ripristino degli ecosistemi fluviali e sul recupero degli spazi che abbiamo rubato ai fiumi con conseguenze sempre più devastanti».

Inondazioni in Germania, i morti salgono a 156 (feriti 670): corsa per salvare i dispersi

«Riteniamo che sia un preciso obbligo del Parlamento prevedere una corsia preferenziale per le opere che possono contribuire, in ogni settore, alla salvaguardia del clima e alla preservazione del pianeta» conclude Federconsumatori.