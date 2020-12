A 70 anni fa a piedi la circonferenza della Terra standosene a due passi da casa

Complice anche il lockdown, che ha accelerato il suo sogno di gloria, è riuscito a compiere ciò che aveva desiderato: fare a piedi un percorso grande quanto la circonferenza della Terra, 40.075 chilometri. Standosene, però, sempre attorno al suo Comune, Limerick, in Irlanda.

L'impresa di Vinod Bajaj, 70enne consulente aziendale in pensione, vuole essere un po' da esempio per quanti invece, a causa della pandemia, sono rimasti nelle mura di casa e non sono usciti a fare un po' di esercizio fisico. Lui, indiano che vive in Irlanda da 43 anni, ha concluso la sua impresa a settembre, con 54,6 milioni di passi in 8.322 ore e dopo aver bruciato 1,5 milioni di calorie in 1.500 giorni.

APPROFONDIMENTI BASKET La gioia a fine gara FINANZA La Borsa di Tel Aviv ha lanciato un indice per il settore della... PM Rimozione dei tatuaggi con Laser Q-Switched: intervista al Dottor....

Vinod ha richiesto al Guinness World Records il riconoscimento del suo primato: sarebbe, infatti, la prima persona a voler certificare di aver percorso l'equivalente della circonferenza terrestre. La sfida, riferisce il quotidiano britannico The Independent, iniziò nel 2016 per perdere peso. Con un tracker sul telefonino è riuscito a tener traccia di tutti i suoi spostamenti.

Alla fine del primo anno si era reso conto di aver camminato tanto quanto la circonferenza della Luna. Alla fine del secondo, invece, è arrivato a fare la distanza della circonferenza di Marte e, poi, la sua ultima sfida: la lunghezza della circonferenza della Terra. Ha camminato per circa 50 chilometri ogni giorno e, a causa del Covid, nell'ultimo periodo lo ha fatto tenendo conto delle ristrettezze stabilite dal Governo irlandese di rimanere a 5 km di distanza da casa.

Sogno di un valzer: Trieste sogna il record della danza più grande del mondo

Per Nissan GT-R Nismo derapata da Guinness: a 304,96 Km/h, è la più veloce al mondo

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA