Cina, misure anti-Covid per cultura e turismo: diminuiti numero di visitatori, prenotazioni e tempi di visita

Le autorità della cultura e del turismo di tutta la Cina sono state invitate a stringere le misure di contenimento del Covid-19, allo scopo di evitare che l' epidemia si diffonda attraverso le attività che competono a quei dipartimenti. Le attrazioni turistiche di classe 1A e superiori dovranno rispettare rigorosamente i requisiti sulle limitazioni del numero di visitatori, sulle prenotazioni e sui tempi di visita scaglionati, come è emerso da una circolare emanata dal ministero della Cultura e del Turismo.

JUST IN: China suspends flights and trains, and announces citywide testing of Wuhan's 11,000,000 residents as widening outbreaks of the delta variant reached the city where Covid-19 was first detected in late 2019. https://t.co/zLPOVml2tI

— NBC News (@NBCNews) August 3, 2021