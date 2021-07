Cina, dopo 1 anno prospera l'isola resort: Hainan nuova meta del turismo internazionale e dello shopping

In Cina, dopo 1 anno prospera l'isola resort.Lo scorso giugno, la Cina ha rilasciato un piano generale per trasformare la provincia insulare in un porto di libero scambio di alto livello e di influenza globale entro la metà del secolo. Il progetto punta anche a spingere Hainan a diventare una destinazione internazionale per il turismo e il consumo. Lo shopping duty-free è già diventato una delle caratteristiche principali e competitive del consumo turistico sull'isola.

La nuova politica ha aumentato significativamente i consumi duty-free a Hainan e ha riconquistato una grande quantità di acquirenti esteri, che contribuiranno a promuovere lo sviluppo di Hainan come attrazione principale nel turismo internazionale, sostiene Liu Feng, direttore del Research Center for Free Trade Port with Chinese Characteristics della Hainan Normal University.