Casual food, le “nuove” tendenze a tavola che fanno stare bene: ricetta di famiglia, pizza e dolce

Mangiare e bere in buona compagnia è tra le cose che fanno sentire gli italiani meglio con sé stessi. È quanto emerge da una ricerca Bva Doxa - Birra Moretti a conferma dell'affermarsi del «casual food», una nuova proposta di cucina e convivialità, democratica, informale e autentica- spiegano gli esperti - da condividere in buona compagnia. Dallo studio emerge in particolare, rimanendo nell'ambito del trend, che tra i cibi del «casual food» che regalano una sensazione di benessere c'è al primo posto la ricetta di famiglia che ricorda l'infanzia (57%), seguita da un must come la pizza (56%) e dal dolce (28%). Ai posti successivi trovano invece spazio un piatto di street food (19%) come l'arancino, la tiella, la piadina e il supplì e il cibo da asporto (16%).

La birra - a parere degli operatori - è la bevanda simbolo del casual food con gli italiani, che in concomitanza con le riaperture dei locali, hanno apprezzato le birre chiare italiane (41%), le birre artigianali (37%), le birre chiare internazionali (21%). La tendenza ha dato modo a Birra Moretti, avvalendosi del contributo dello chef sommelier del ristorante La Pergola del Rome Cavalieri 3 stelle Michelin e presidente dell'associazione «Noi di Sala» Marco Reitano per dare vita a 10 abbinamenti tra piatti casual rivisitati in chiave contemporanea e la birra. Tra le 10 proposte troviamo piatti che spaziano dal comfort food allo street food, dall'etnico all'asporto, a partire dagli «arrosticini» o dal «poke», rivisitato all'italiana.