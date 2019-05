Ciao Darwin, Madre Natura Michelle Sander risponde agli haters: «Di plastica ho solo la cover del telefonino»

di Silvia Natella

Ciao Darwin

Madre Natura

modella brasiliana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella puntata di ieri diabbiamo assistito alla sfida tra tifosi juventini e quelli delle altre squadre, ma gli occhi erano tutti puntati sufidanzata con il calciatore della Spaled ex dii, figlio di Stefano e. La giovane ha voluto ringraziare i suoi followers su Instagram e rispondere agli haters.«Grazie a tutti per i bei messaggi che ho ricevuto - scrive suaccompagnando le foto che la mostrano in un bikini mozzafiato - grazie al team di ‘Ciao Darwin’ per avermi scelta tra tante belle donne. Questa esperienza non è stata soltanto mostrare il mio corpo ma un insieme di cose... Una sfida, andare oltre a qualsiasi blocco e paura mentale, può sembrare facile ma tutti noi abbiamo le nostre insicurezze e complessità. Vorrei mandare soltanto un messaggio sopratutto per le donne/ragazze. Siamo tutte uniche e belle a modo nostro, proprio al nostro modo. Perché possono esistere milioni di belle ragazze ma di “TE” ne esiste solo una, proprio così come sei, nei pregi e nei difetti».E aila ventunenne ha riservato qualche frecciatina: «Per i commenti negativi sotto la pagina dicendo che sono di plastica... l’unica cosa di plastica che ho è la cover del mio telefono, per il resto ho soltanto le protesi al seno). Sono metà Brasiliana e metà Tedesca, del 1998 e vivo in Italia.Alta di 1 metro e 74, è molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 100mila follower. È inoltre apparsa su "Playboy" in diverse riviste e campagne pubblicitarie di marchi importanti.