hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER Un post condiviso da Christina Aguilera (@xtina) in data: Mar 26, 2018 at 10:59 PDT

#xtinaPAPER #Transformation @papermagazine Un post condiviso da Christina Aguilera (@xtina) in data: Mar 27, 2018 at 5:13 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Christina Aguilera acqua e sapone su Instagram. In epoca di filtri e fotoritocchi lo scatto della cantante americana fa il pieno di like. La 38enne è apparsa senza trucco negli scatti dell’ultimo servizio fotografico a lei dedicato e pubblicato dalla rivista Paper. In questa versione è quasi irriconoscibile,