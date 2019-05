Chiara Ferragni diventa una bambola: la blogger contro il cyberbullismo

di Gustavo Marco Cipolla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni creata per il nostro matrimonio, abbiamo deciso di lanciare un'edizione limitata della CF Mascotte: è possibile acquistarla su The Blonde Salad e tutti i profitti saranno devoluti a favore dell'organizzazione no profit "Stomp Out Bullying", che combatte il cyberbullismo, un tema molto vicino al mio cuore». Dopo le nozze condello scorso anno, la filantropia sembra essere all'ordine del giorno per. E in un attimo il post della bionda fashion blogger diventa virale, totalizzando oltre 400mila like sulla sua pagina Instagram.La Chiara Ferragni doll, realizzata in collaborazione cona immagine e somiglianza della regina dei social, indossa gli stessi outifit dell'influencer ed è disponibile su Amazon per chi ama lo shopping online. Inoltre, l'associazione senza scopo di lucro alla quale saranno destinati i ricavi ottenuti dalla vendita delle bambole si occupa anche di prevenzione al bullismo e agli abusi digitali, con l'obiettivo di educare contro l'odio, l'omofobia, le discriminazioni razziali e Lgbt. Nelle "Ig stories" la bella Ferragni parla di quando ha iniziato la sua carriera postando foto glam sul web e pure per lei, soprattutto agli esordi, non sono mancati i violenti attacchi degli haters nei suoi confronti. Oggi però non mancano i commenti positivi dei follower e dei fan che apprezzano l'idea dell'imprenditrice milanese che, questa volta, si è messa in mostra per una giusta causa, lanciando un progetto benefico in cui ha coinvolto il marito rapper con il supporto di casa Ferragnez.