Chiama la figlia Lockie in ricordo del lockdown: «Non mi pento, in quel periodo ero felice»

Una mamma ha chiamato la figlia Lockie, in ricordo del lockdown. Perché «per me quello è stato un periodo felice». La storia arriva dal Bedfordshire, una contea dell'est Inghilterra. «E non ho rimpianti», spiega Jodi Cross, 36enne rimasta incinta durante il secondo lockdown per il Covid nel 2021.

Jodi e suo marito, Rob, 36 anni, hanno optato per un nome unico per la loro bambina, nata il 28 novembre di un anno fa. La donna, una parrucchiera inglese, ha spiegato ai media inglesi che è riuscita a rimanere incinta perché aveva più tempo per provare ad avere un bambino a causa del congedo. Jodi ha spiegato che il lockdown è stato un «momento davvero bello» nelle loro vite nonostante la pandemia. Da qui il nome Lockie.

Chiama la figlia Lockie: «Alla gente non piace? Non mi interessa»

La madre ha detto che anche se potrebbe sorprendere le persone, «non ha rimpianti» per la scelta del nome. «Era un anno che ci provavamo. In quel momento ci siamo rilassati un po' perché avevamo molto più tempo libero del solito, e poi abbiamo scoperto che ero incinta. L'abbiamo chiamata Lockie per il lockdown. Alla gente potrebbe non piacere il nome, ma non mi interessa cosa pensano».