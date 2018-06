Che barba, Conchita Wurst ha cambiato look: bionda in onore di Hulk Hogan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conchita Wurst, il cantante transgender vincitore (o vincitrice) dell'Eurovision Song Festival nel 2014, ha cambiato radicalmente look. Non più barba e capelli rigorosamente neri, bensì una più rada barba e capelli biondi. Almeno, così si è mostrato (o mostrata) su Instagram, causando un putiferio di reazioni contrapposte. La drag queen (vero nome Thomas Neuwirth, classe 1988, nazionalità austriaca, dice di essersi ispirata al campione di wrestling americano Hulk Hogan. Che non ha commentato la repentina trasformazione della cantante, molto probabilmente a lui sconosciuta. I commenti, sui social, si sprecano. Tra quelli che dicono "no, questo è troppo", a chi esprime apprezzamento per il nuovo look.Et voilàEd ecco Hulk Hogan