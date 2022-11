Cena di Natale a 27 euro per una famiglia di 6 persone, i consigli su Tiktok per risparmiare

Natale a risparmio per quest'anno. Con il prezzo delle bollette in aumento, e i riscaldamenti sempre più cari, le famiglie cercano un modo per tagliare sui costi. Una tendenza intercettata dall'utente di Tiktok @costoflivingcrisistips che, come indica lo stesso nome, fornisce consigli su come risparmiare durante il periodo di crisi. Stavolta il video riguarda il 25 dicembre.

Cena di Natale, il video

Nel video viene indicato come spendere 27 euro per una cena di Natale con sei persone. Il filmato, realizzato da Elliot William e visto da oltre 60.000 persone, include budino e crema pasticcera per dessert.

I primi piatti

È riuscito a prendere una piccola corona di tacchino per soli 15 euro e un misto di ripieno di salvia e cipolla per sole 43 pence. Elliot ha continuato a comprare del sugo per 95 pence e 12 budini dello Yorkshire surgelati per soli 79 pence. Per le verdure, l'influencer risparmiatore ha preso un sacchetto di carote per 45 pence e alcuni cavoletti di Bruxelles per 69 pence.

Ha anche comprato delle patate arrosto surgelate al grasso d'anatra per £ 2,39 invece di optare per un sacchetto di patate più economico. È anche riuscito a prendere il dolce a soli £ 4,51. In particolare pudding natalizio per £ 3,69 e una crema pasticcera alla vaniglia per 55 pence.

La cena di Natale della famiglia di Elliot:

Corona di Turchia £ 13,99

Ripieno di cipolle 43p

Sugo 95 pag

Yorkshire pudding 79p

Sacchetto di carote 45p

Cavolini di Bruxelles 69p

Patate arrosto al grasso d'anatra £ 2,39

Budino di Natale £ 3,69

Crema pasticcera alla vaniglia 55p

Prezzo totale: 27 euro