Giucas Casella addormenta Cecilia Capriotti, ma l'ex naufraga non si sveglia: paura in diretta

Paola Di Benedetto attacca il suo ex: "Non gli ho fatto nessuna promessa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

durante la diretta diaddormenta, ex naufraga de L'Isola dei Famosi.Come spesso accade, Giucas riesce a farla abbandonare e a rendere il suo corpo rigido, su cui addirittura riesce a salire sopra. A sorpresa della conduttrice, Barbara D'Urso, fa una domanda nello stato di trans a Cecilia e le chiede se tra lei e Amaurys è accaduto qualcosa: «Niente», risponde decisa, «tra me e lui non c'è stato niente». Poi Giucas le chiede cosa le sia mancato e lei dice chiaramente: «l'amore», poi spiega, sempre in trance, «l'amore di mia figlia, di Gianluca, di mia madre e di mia sorella».Quando Casella prova a svegliarla c'è però un momento di tensione. Dopo aver contato fino a tre Cecilia non si sveglia, così Giucas prova una seconda volta e l'ex naufraga apre gli occhi in stato visibilmente confusionale lamentando dolore al collo. Nulla di grave però per Cecilia che rivede in video quello che è accaduto e sorridente saluta tutti e insieme agli altri ospiti si allontana.