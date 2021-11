Case a 1 euro? Ecco i 4 comuni in Campania dove è possibile acquistarle

Volete cambiare casa e anche vita? In Campania ci sono 4 Comuni in cui potreste compare una casa con solo 1 euro. Il motivo dietro questa svendita è purtroppo semplice: cercare di combattere lo spopolamento di questi quattro borghi. Un'iniziativa che dà la possibilità di comprare un immobile al prezzo più o meno di un caffè e che non pone vincoli sulla destinazione d'uso.

Tuttavia si tratta spesso di case che non vertono in buono stato e che hanno bisogno di interventi di ristrutturazione che ovviamente sono a carico dell'acquirente. Tuttavia i bonus e gli incentivi messi a disposizione dallo Stato rendono tali lavori più sostenibili.

