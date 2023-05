Casalinga sposa un milionario e si lamenta della sua vita extralusso: pioggia di critiche per la tiktoker e i suoi contenuti (virali)

Una casalinga di Dubai è stata massacrata online dopo aver rivelato le «cose peggiori» dell'essere sposata con un milionario. Qualche esempio? Avere un aspetto da 10 su 10, troppo cibo in tavola e volare sempre in prima classe. I video delle sue lamentele hanno ricevuto milioni di visualizzazioni.

Linda Andrade, 23 anni, di origine giordana, sarebbe sposata con un ricchissimo commerciante di Forex e criptovalute di Dubai, Ricky Andrade.

Come riporta il Baltimore Post Examiner, la ragazza si è sposata a 19 anni. L'autoproclamata «Original Dubai Housewife» condivide spesso video - sulla sua vita con la dolce metà - ai suoi quasi 530.000 follower su TikTok.

In alcuni dei suoi più recenti «reportage», intitolati «Le cose peggiori di stare con un milionario», Andrade ha rivelato il lato oscuro dell'essere promessa sposa di un magnate del Medio Oriente. Alcuni degli aspetti negativi di questo stile di vita sfarzoso, a quanto pare, sono: non poter mai guidare, volare solo in prima classe e non avere mai un budget a disposizione, secondo i filmati, che la mostrano impegnata in attività da "ricconi" insieme al suo uomo di successo.

Linda spiega: «Luicompra solo oro a 24 carati e ogni volta litighiamo», si lamenta l'influencer del lusso nella didascalia, insieme a una clip di lei che sfoggia un'elaborata collana d'oro. Se questo non fosse abbastanza «arduo», il suo maritino altolocato le avrebbe anche comprato troppe cose - che devono sempre essere di marca - e le avrebbe dato da mangiare «troppo».

Tale stile di vita sfarzoso ha segnato una svolta per Andrade, che negli Stati Uniti è cresciuta in un appartamento con una sola camera da letto insieme ad altri sei membri della famiglia. Naturalmente, non tutte le lamentele dell'influencer sembrano un sogno. Andrade ha detto di avere costantemente «paura di essere derubata» o che altre donne le rubino l'anima gemella. In un'altra didascalia, si lamenta di essere «stanca» per tutti i viaggi, mentre un filmato mostra il maritino che si diverte su una moto d'acqua.

Le critiche sui social

Inutile dire che la festa della pietà digitale della Andrade non ha suscitato molta simpatia da parte del popolo online. «Voglio questi problemi», ha detto un commentatore, mentre un altro ha ironizzato: «Che vita dura». Un terzo ha commentato: «Ride in modo povero». Altri hanno sottolineato come i problemi dell'influencer impallidiscano rispetto ai loro. «Vorrei potermi lamentare di queste cose. Non mi stresso per essere derubato, mi stresso per pagare le bollette», ha commentato un utente.

I married a millionaire — these are the worst things about being a rich housewife https://t.co/WSYPMdc12h pic.twitter.com/NV9Vuz5LPH — New York Post (@nypost) May 25, 2023

«Vorrei avere anch'io questi problemi, almeno voi non dovete lavorare così tanto perché siete milionari", ha scritto un altro. Un recente rapporto di Henley & Partners ha classificato Dubai come la 23esima città più popolare al mondo per i residenti ultra ricchi, con l'emirato che ha registrato un aumento del 18% di persone con un alto patrimonio netto nei primi sei mesi del 2022.