Carne in vitro? Allevatori e cittadini toscani dicono no

Carne in vitro? 2.500 allevamenti e la quasi totalità dei cittadini toscani dicono di no alla carne sintetica ottenuta in laboratorio. A dirlo è Coldiretti Toscana in riferimento allo stanziamento di 2 milioni di euro concessi a due aziende olandesi impegnate nella produzione di “carne” in laboratorio da cellule in vitro. La zootecnica toscana è un modello di sostenibilità, competitività, benessere animale, innovazione e identità. Il patrimonio agroalimentare della filiera zootecnica toscana si fregia infatti di 4 Igp, della Dop alla Cinta senese, al prosciutto Toscano, ai salamini italiani alla cacciatora, oltre ai prodotti riconosciuti tradizionali dal Mipaaf con ben 14 riconoscimenti per le carni toscane. Una risposta alla carne sintetica arriva dal marchio «Toscano Toscano» promosso dall'associazione Agroozootecnica, la società di scopo di Fai (Filiera Agricola Italiana), per commercializzare animali delle specie bovina, suina e ovini, nati ed allevati e destinati alla macellazione ed alla produzione di prodotti freschi e trasformati.

«La domanda di qualità e di garanzia dell'origine ha portato ad un vero boom nell'allevamento delle razze storiche da carne - commenta Paolo Giorgi, Presidente Agrozootecnica Toscana - che dopo aver rischiato l'estinzione, stanno tornando a ripopolare le nostre campagne grazie ai progetti di rete e a politiche per garantire la giusta remunerazione agli allevatori. La domanda è in forte crescita - spiega ancora - ed attualmente non siamo in grado di soddisfarla. L'attività di allevamento ha un ruolo fondamentale nel preservare paesaggi, territori, tradizioni e cultura poiché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni».