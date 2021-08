Pizza sulla Stazione Spaziale a bordo del Cargo Cygnus

Pizza in arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il cargo Cygnus della Northrop Grumman è in viaggio per portare materiali e rifornimenti, compreso un kit per preparare una pizza per 7 persone, formaggio fresco, mele, pomodori e kiwi. Partito martedì da Wallop in Virginia alle 6.01 del pomeriggio, con arrivo alle 6.10 del mattino di giovedì 12 agosto con il suo carico di 3.700 chilogrammi. Oltre al cibo, su Cygnus anche i supporti per i nuovi pannelli solari per il laboratorio orbitante del prossimo anno, un materiale che simula la polvere lunare da usare per creare oggetti dalla stampante 3D presente sulla Stazione e uno strumento a infrarossi per i satelliti.

L'astronauta della Nasa Megan McArthur in opera con il braccio robotico Canadarm2 per agganciare Cygnus al suo arrivo, mentre l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Thomas Pesquet, a monitorare l'operazione. Si tratta del sedicesimo volo verso la Stazione Spaziale e il quinto di rifornimento commerciale per la Nasa da Northrop Grumman, e il carico più grande. La capsula è stata chiamata S.S. Ellison Onizuka, in onore del primo americanoasiatico morto nell'esplosione del Challenger del 1986. La prossima spedizione verso la Stazione Spaziale sarà con SpaceX tra poche settimane.

