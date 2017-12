Cappuccini glitterati, la nuova moda negli Usa. "Selfie latte" per la propria foto nella schiuma

di Debora Attanasio

Negli Stati Uniti sono molto bravi a inventare variazioni sui temi gastronomici più o meno discutibili (fra gli ultimi: la mozzarella colorata e le ciambelle placcate d'oro). Ma un filone particolare delle loro manie è diretto al caffellatte, che loro chiamano solo "latte" e le cui innumerevoli versioni ha fatto la fortuna di catene come Starbucks.

Quest'anno ne sono uscite di tutti i colori, letteralmente. Dal latte di unicorno, una sorta di frappé di color celeste guarnito di stelline multicolore, al Selfie Latte, un caffelatte con la propria foto stampata a perfezione nella schiuma.Ora è scoppiata la moda del Glitter Latte . A vederlo non sembra molto commestibile (la stampa americana l'ha definito ironicamente "vomito di fata"), invece lo è. La porporina che ci viene spruzzata sopra è assolutamente edibile perché ottenuta con ingredienti alimentari ed è stata inventata, a dire il vero, da una compagnia di caffetterie di Mumbai chiamata Coffee By Dibella in grado di produrre anche coloranti per cappuccini del colore dell'oro fuso. E dire che durante i viaggi negli Stati Uniti ci era sembrato stravagante il cappuccino con cannella.