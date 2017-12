Capodanno, il botto più pericoloso e devastante si chiama "Kim 'o coreano": sembra un missile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo sequestro del botto di Capodanno più pericoloso: la Guardia di Finanza ha infatti scoperto a Crortone un arsenale di fuochi d'artificio completamente illegali. Tra le "bombe" sequestrate c'è anche quella più devastante, che la fantasia napoletana ha ribattezzato "Kim 'o coreano" come il dittatore che sta tenendo in scacco le displomazie di mezzo mondo. Ovviamente il botto ha una forma allungata, come quella di un missile.