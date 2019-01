Cannabis, anche un solo spinello modifica il cervello di un adolescente

Anche un solo spinello di marijuana può causare modifiche al cervello di un adolescente. È il risultato di uno studio appena pubblicato sul Journal of Neuroscience. L'indagine, condotta su 46 ragazzini e ragazzine di 14 anni provenienti da Francia, Germania, Irlanda e Inghilterra, ha evidenziato mutazioni nelle zone del cervello relative alla elaborazione delle emozioni, all'apprendimento e alla formazione della memoria. I giovani scelti per il test hanno consumato cannabis una o al massimo due volte in tutta la loro breve vita.



Lo scopo dello studio era proprio quello di capire se avessero o meno ragione tutti quelli che sostengono che "uno o due spinelli non fanno nulla" o e se invece anche una sola esperienza possa avere effetti sul nostro cervello. I risultati sembrerebbero confermare questa ipotesi anche se lo studio non ci dice cosa significhi l'aumento del volume della materia cerebrale registrato. I ricercatori hanno notato che l'allargamento della materia grigia contraddice il normale sviluppo adolescenziale.

le regioni corticali del cervello stanno attraversando un processo di assottigliamento

, ha detto ad Nbc News Hugh Garavan, autore dello studio e professore di Psichiatria presso la University of Vermont School of Medicine. Questo processo rende il cervello e le sue connessioni più efficienti.

na possibilità - ha proseguito - è che l'uso di cannabis abbia distrutto questo processo di assottigliamento, con conseguente aumento dei volumi (cioè, un'interruzione della tipica maturazione) negli utilizzatori di cannabis. Un'altra possibilità è che l'uso di cannabis abbia portato ad una crescita dei neuroni e delle connessioni tra loro

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scienziati spiegano che i risultati possono essere interpretati in modo diverso e persino opposto. In genere, all'età di 14 anni, ««U