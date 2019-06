Il cane randagio si ferisce a una zampa, entra in farmacia e chiede aiuto alla dottoressa

di Alessia Strinati

Senin o kimden yardım isteyeceğini bilen aklına,güzelliğine,usluluğuna kurban olurum.patisi kanamış,eczaneye girip patisini uzattı,yarasını gösterdi bana. pic.twitter.com/MUYE9yFM6j — Badores (@badores) 20 giugno 2019

Unentra in unaUn video, che ha come protagonista un dolce cagnolone, ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web. L'animale randagio, con una, si ferma fuori da una farmacia di Istanbul. Educatamente aspetta senza muoversi, fino a quando il titolare non lo nota e lo invita ad entrare per controllare cosa avesse nella zampa.Il cane era rimasto fermo, guardando attraverso la vetrina la farmacista Banu Cengiz. La donna ha spiegato che il suo sguardo era sofferente e debole, così ha deciso di vedere cosa avesse e lo ha invitato ad entrare. Il cagnolone è così entrato nel locale mostrando la sua zampa ferita, avvicinandosi alla donna ha mostrato i tagli sanguinanti, come se volesse chiederle aiuto.La farmacista ha provveduto così a pulire la ferita, l'ha disinfettata e fasciata. Il tutto è stato filmato da uno smartphone che ha immortalato prima la sofferenza dell'animale che ha lasciato che la dottoressa medicasse la sua zampa, poi la sua gioia e la fiducia nello sdraiarsi a terra e mostrarle la pancia in segno di riconoscenza. Al cane è stata data anche una ciotola di cibo e dell'acqua, poi è andato via.