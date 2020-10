Cane randagio protegge bambino disperso fino all'arrivo dei soccorsi

Il piccolo Taylor difficilmente dimenticherà la mattina del 1 ottobre 2020. Il bambino di sei anni, quel giorno, si è infatti perso per le strade di St. Louis e, mentre girovagava senza meta, ha incontrato il suo "angelo custode" ovvero un cane randagio della zona. Il pit bull ha fatto compagnia al bambino proprio mentre la polizia e alcuni amici della famiglia si erano attivati per cercare il piccolo. Grazie alla segnalazione di una donna gli agenti hanno raggiunto il luogo dove cane e bambino sono stati trovati mentre aspettavano pazientemente di essere riportati a casa.

Eh sì perché ora quel cane randagio non vagabonderà più per le strade in cerca di qualcuno da proteggere. Pare infatti che la polizia voglia arruolarlo ufficialmente come agente viste le sue doti mostrate "sul campo".

