Coppia compra un vecchio furgone Coca-Cola e lo trasforma nella loro casa. «Così viviamo felici e senza affitto»

Una coppia ha ricavato la propria casa da un camion della Coca-Cola in disuso e ha intrapreso un viaggio senza fine, ma soprattutto senza affitto. Pauli, 32 anni e Clara, 27, dall'Australia hanno trascorso quasi un anno a convertire il vecchio camion arrugginito in una sorta di camper di lusso e ora si sentono più liberi che mai dopo aver abbracciato la «vita da furgone».

La coppia, che si è incontrata sciando in Giappone nel 2018, ha trascorso le serate e i fine settimana a convertire il camion Isuzu del 2005 e ad equipaggiarlo con tutto ciò di cui avevano bisogno. Dopo 11 mesi, sono stati in grado di lasciare i loro appartamenti e trasferirsi nel loro camion - giustamente chiamato Cola - alla fine del 2021. Si sono trasferiti sul camion per un anno per risparmiare i soldi per i loro viaggi e da allora hanno viaggiato in tutta l'Australia godendosi una vita senza lavoro. «Ci sentiamo molto benedetti. Adoriamo assolutamente la nostra piccola casa su ruote», ha raccontato Pauli alla tv 7News.

«È fantastico essere senza affitto e non dover affrontare il difficile compito di cercare e richiedere affitti troppo costosi», ha spiegato l'ex falegname: «È una bella sensazione potersi svegliare in qualcosa per cui hai lavorato così duramente. Possiamo svegliarci ogni giorno ed esplorare questo bellissimo paese». Prima della loro decisione, entrambi stavano lottando contro la crisi del costo della vita e con due lavori che non li rendevano felici e sereni.

La coppia aveva bisogno di un cambiamento e ha deciso di vedere cos'altro aveva da offrire l'Australia. Clara, che ha lasciato il suo lavoro di infermiera, ha spiegato: «È sempre stato nella nostra lista dei desideri viaggiare. Adoriamo viaggiare e vivere avventure ed entrambi abbiamo viaggiato molto all'estero. Siamo stati davvero attratti dall'idea di essere su strade aperte senza un posto dove essere e nessuno a cui rispondere - senza affitto e senza lavoro. È un grande senso di libertà».

La coppia ha trascorso molto tempo alla ricerca del veicolo giusto per il loro budget e il loro stile di vita. «Pauli è anche troppo alto per molti autobus e furgoni che offrono solo un'altezza massima di 182 cm», ha spiegato Clara. Poi hanno trovato il Cola in vendita a 9.500 dollari a Sydney e hanno capito che era perfetto.