California, una città invasa dai cespugli rotolanti: gli abitanti chiedono aiuto /Video

Cespugli rotolanti, l'invasione. Non siamo in un film western ma in California del Sud, dove 150 case di Victorville sono state letteralmente invase dal "tumbleweed", cespugli di piante che a causa dell'estrema siccità e del vento forte si staccano e rotolano per le strade. La città di Victorville è stata letteralmente sommersa, riferisce l'Associated Press: tanto che gli abitanti hanno chiesto aiuto. «Volavano come fosse un tornado», hanno dichiarato. Per rimuoverli sono dovuti intervenire i pompieri.