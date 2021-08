Caldo estremo, +74% di morti a causa del clima. Scienziati: «Molte vittime evitabili, fermare riscaldamento globale»

Continuano ad aumentari le morti per il caldo estremo. Le ondate di temperature bollenti sono «un problema di salute chiaro e in crescita». Secondo un nuovo studio di Global Burden of Disease, pubblicato anche su The Lancet insieme a un altro lavoro, solo nel 2019 sono state più di 356mila le morti legate al caldo e si prevede che questo dato aumenterà con l'aumento delle temperature in tutto il mondo. I ricercatori stimano anche 1,3 milioni di decessi correlati al freddo estremo sempre nel 2019. Nella maggior parte dei luoghi, le temperature fredde sono state collegate a più morti rispetto al caldo, ma l'aumento dei decessi da freddo estremo è calcolato essere del 31% dal 1990. Mentre i morti attribuibili al caldo durante il periodo di studio sono aumentati del 74%, suggerendo una crescita consistente della mortalità. Gli scienziati lanciano l'allarme soprattutto perché, avvertono, «molti decessi legati al caldo possono essere prevenuti mitigando i cambiamenti climatici e riducendo l'esposizione al calore estremo».

"There is a danger that promises and pledges to tackle the #ClimateCrisis will not be reflected in decisive action and effective policies." Read the #LancetHeatAndHealth linked Editorial: Health in a world of extreme heat https://t.co/hKnAndmkiO pic.twitter.com/wqS3rQnR4P — The Lancet (@TheLancet) August 20, 2021

Lo studio che guarda ai decessi da sbalzi estremi, collega i decessi correlati alla temperatura non ottimale a 17 cause specifiche di malattia e mette in evidenza la rilevanza della mortalità cardiorespiratoria e metabolica, nonché delle cause esterne di morte come violenza interpersonale, autolesionismo, annegamento, lesioni. Gli autori osservano che il lavoro si basa sui dati della mortalità di 9 paesi e che le stime globali potrebbero sottovalutare l'impatto delle temperature estreme in luoghi con maggiore sensibilità alla temperatura e sopravvalutarli in luoghi con minore sensibilità. Inoltre, i dati non erano disponibili per alcune aree come l'Europa o l'Asia meridionale e sudorientale e includevano solo un paese dell'Africa subsahariana. Una «mitigazione è necessaria per aiutare a prevenire un ulteriore riscaldamento» del pianeta. «Anche con le strategie in atto per rallentare il cambiamento climatico, le temperature globali continueranno ad aumentare e sono urgentemente necessari cambiamenti ambientalmente sostenibili nel comportamento individuale e nell'ambiente costruito per adattarsi a un mondo sempre più caldo. Il caldo estremo è un evento sempre più comune in tutto il mondo».

More than 356,000 people died from extreme heat-related causes in just nine countries in 2019, a death toll not only preventable but expected to grow as temperatures increase worldwide, according to a pair of studies. https://t.co/q14QJAAbnc — Axios (@axios) August 20, 2021

Gli autori della nuova serie di articoli su calore e salute, pubblicata su The Lancet raccomandano «sforzi coordinati a livello globale immediati e urgenti per mitigare i cambiamenti climatici e aumentare la resilienza al calore estremo, e salvare vite proteggendo le persone più vulnerabili. In linea con l'accordo di Parigi, gli autori chiedono che il riscaldamento globale sia limitato a 1,5°C per evitare una sostanziale mortalità legata al calore in futuro». Ridurre gli impatti sulla salute del caldo estremo, concludono, «è una priorità urgente e dovrebbe includere cambiamenti immediati alle infrastrutture, all'ambiente urbano e al comportamento individuale». La serie viene pubblicata prima della conferenza Cop26 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Glasgow, Regno Unito. Misure di raffreddamento efficaci e sostenibili dal punto di vista ambientale possono proteggere dai peggiori impatti sulla salute del calore è il messaggio.

Questi interventi vanno «dall'aumento dello spazio verde nelle città, ai rivestimenti murali che riflettono il calore degli edifici e all'uso diffuso di ventilatori elettrici e altre tecniche di raffreddamento individuale ampiamente disponibili» per aiutare le persone a regolare la temperatura corporea. «Mentre l'aria condizionata sta diventando sempre più ampiamente disponibile in tutto il mondo, è inaccessibile per molti dei più vulnerabili, è costosa dal punto di vista finanziario e ambientale e lascia molti indifesi contro il calore estremo durante le interruzioni di corrente». «Sono necessari due approcci strategici per combattere il caldo estremo - conclude Kristie Ebi dell'Università di Washington, Stati Uniti, co-autrice della serie - Uno è la mitigazione del cambiamento climatico per ridurre le emissioni di carbonio. L'altro consiste nell'individuare misure di prevenzione e risposta tempestive ed efficaci, in particolare per i contesti con poche risorse. Con più della metà della popolazione globale che si prevede sarà esposta a settimane di caldo pericoloso ogni anno entro la fine di questo secolo, dobbiamo trovare modi per 'raffreddarè le persone in modo efficace e sostenibile».