Meteo, caldo africano (come a luglio) per almeno 7 giorni: il "ciclone sahariano" non mollerà il Tirreno

Meteo, il caldo africano contina e tenderà addirittura a rafforzarsi nei prossimi giorni sull'Italia. Un vero e proprio "ciclone" sahariano, non a caso chiamato Hannibal, che - al netto di qualche episodico cedimento - da giovedì 19 si rinforzerà ulteriormente che annuncia un weekend del 22 maggio bollente. Ma anche quello in arrivo porta con sé temperature elevate (attualmente +8 rispetto alla media di maggio).

Queste le previsioni di 3Bmeteo per domani, sabato 14 maggio:

Nord , al mattino qualche piovasco o temporale tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuovi temporali su Alpi/Prealpi centro orientali e localmente anche su Alpi occidentali, parzialmente soleggiato altrove, specie sulle basse pianure. Tra sera e notte graduale attenuazione dei fenomeni.

, al mattino qualche piovasco o temporale tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuovi temporali su Alpi/Prealpi centro orientali e localmente anche su Alpi occidentali, parzialmente soleggiato altrove, specie sulle basse pianure. Tra sera e notte graduale attenuazione dei fenomeni. Centro , prevale il sole ovunque con qualche nube bassa mattutina lungo la costa tirrenica e qualche sporadico addensamento cumuliforme pomeridiano sull'Appennino Tosco Emiliano ma con scarsa probabilità di fenomeno.

, prevale il sole ovunque con qualche nube bassa mattutina lungo la costa tirrenica e qualche sporadico addensamento cumuliforme pomeridiano sull'Appennino Tosco Emiliano ma con scarsa probabilità di fenomeno. Sud, prevale il sole salvo nuvolosità bassa al mattino sulla costa tirrenica in dissolvimento per il tardo mattino. Temperature poco variate, punte di 30°C sulla Val Padana e nelle zone interne del Centro, localmente anche sulla Puglia e la Basilicata. Venti deboli variabili a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Queste le previsioni di 3Bmeteo per domenica 15 maggio:

Nord , al mattino un po' di nubi al Nordovest, specie sulle zone alpine e prealpine ma con scarsa probabilità di fenomeni, più soleggiato altrove. Pomeriggio con sviluppo di qualche temporale su Alpi/Prealpi in locale propagazione anche ai settori di pianura del Piemonte e dell'alta Lombardia. Tra la sera e la notte attenuazione di nubi e fenomeni.

, al mattino un po' di nubi al Nordovest, specie sulle zone alpine e prealpine ma con scarsa probabilità di fenomeni, più soleggiato altrove. Pomeriggio con sviluppo di qualche temporale su Alpi/Prealpi in locale propagazione anche ai settori di pianura del Piemonte e dell'alta Lombardia. Tra la sera e la notte attenuazione di nubi e fenomeni. Centro , prevale il sole pur con qualche velatura in transito e qualche isolato piovasco o temporale di calore pomeridiano in prossimità dell'Appennino.

, prevale il sole pur con qualche velatura in transito e qualche isolato piovasco o temporale di calore pomeridiano in prossimità dell'Appennino. Sud, in prevalenza soleggiato con qualche velatura in transito e qualche sporadico piovasco diurno sui rilievi appenninici. Temperature stazionarie o in lieve locale diminuzione al Nordovest. Venti deboli variabili, orientali sui Canali. Mari calmi o poco mossi, mossi i Canali.

La tendenza sino al 22 maggio

Queste le previsioni di 3BMeteo: «Una profonda saccatura in aperto Atlantico determinerà una nuova espansione dell'anticiclone africano su Spagna, Francia, Mittel-Europa e Italia con temperature nettamente oltre le medie del periodo, se non localmente prossime ai record storici per il periodo. Precipitazioni di conseguenza assenti o poco significative ovunque. Verso fine periodo possibile avanzamento della saccatura verso Francia, Mittel-Europa e poi a seguire Nord-Italia con formazione di temporali anche di forte intensità su queste regioni».

