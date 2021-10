Italia regina del caffè, produce un terzo del tosato Ue

Il caffè Made in Italy gode di un importante primato in Europa e incorona l'Italia regina del panorama del suo consumo. Nel 2020, secondo dati Eurostat, il nostro Paese ha torrefatto ben 616mila tonnellate di chicchi, il 32% della produzione totale dell'Ue. Seguono la Germania, con 571mila tonnellate (30%), la Francia (149mila tonnellate, 8%), l'Olanda (134mila tonnellate, 7%) e la Svezia (88mila tonnellate, 5%). Questi sei Paesi pesano per l'89% della produzione Ue di caffé tostato. Nel 2020 in tutto nell'Ue sono state prodotte 1,9 mln di tonnellate di caffé, in crescita del 10% rispetto al 2010 (1,8 mln). La produzione vale quasi 11 mld di euro ed equivale a circa 4,2 kg di caffé per abitante.

Nel 2020, l'Ue ha importato 2,9 mln di tonnellate di caffé dall'estero, per un valore di 7,5 mld di euro, in aumento del 7% in volume rispetto al 2010, quando ne importava 2,7 mln di tonnellate. La maggioranza viene dal Brasile (933mila tonnellate, 32% del totale dell'import) e dal Vietnam (642mila tonnellate, 22%); seguono Honduras (216mila tonnellate, 7%), Uganda (166mila tonnellate, 6%), Colombia (154mila tonnellate, 5%), India (108mila tonnellate, 4%), Perù (96mila tonnellate, 3%), Etiopia e Indonesia (entrambe 78mila tonnellate, 3%). Le importazioni sono andate anzitutto in Germania (1,1 mln di tonnellate importate, 38% delle importazioni) e Italia (559mila tonnellate, 19%), prima di Belgio (309mila tonnellate, 11%), Spagna (274mila tonnellate, 9%) e Francia (205mila tonnellate, 7%).