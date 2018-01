Le feste di Natale e le serate dei vip: "Ecco i cachet delle ospitate in discoteca degli ex reality"

2018 ti aspetto 💪🏻🤔😏 Un post condiviso da Francesco Maria Monte (@francescomontereal) in data: Dic 29, 2017 at 9:00 PST

MILANO – Dopo aver partecipato a programma comesimili, per i protagonisti iniziano le serate in locali o discoteche come ospiti e i relativiCol Natale le occasioni non mancano e “Dagospia” ha pubblicato l’incasso per alcuni dei vip: “Le feste innalzano i cachet di blogger e concorrenti di reality – scrive Ivan Rota sul sito - si dice che la vigilia di Natale il blogger Mariano Di Vaio abbia incassato 22 mila euro per partecipare a una serata portando solo la sua bella faccia.Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato per Ignazio Moser, prenderebbe "solo" diecimila euro così come Andrea Damante, fidanzato della tuttologa Giulia De Lellis per un DJ set (ebbene si, fa il DJ)”.