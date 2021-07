Burkina Faso, 900 telecamere della tecnologia cinese contro i jihadisti: il progetto in due grandi città

Il Burkina Faso installerà 900 videocamere dalla tecnologia cinese in due città per combattere i miliziani jihadisti, contro i quali lotta da sei anni e causa di 1.500 morti e 1,5 milioni di sfollati. Il sistema "Smart Burkina" sarà installato in 220 luoghi nella capitale Ouagadougou e in 80 luoghi della seconda città più grande del Paese, Bobo-Dioulasso, come ha annunciato il ministro della Sicurezza, Maxime Kone. Tale programma darà alle forze di sicurezza «i mezzi per essere in grado d'individuare i settori della criminalità e seguire i delinquenti», come ha detto il primo ministro Christophe Dabiré. "Smart Burkina" avrà un costo di circa 52 miliardi di franchi CFA, equivalenti a 79 milioni di euro.

Il bagno pubblico diventa tecnologico

Incaricate del progetto sono le aziende cinesi Huawei e China International Telecommunication Construction Corporation (CITCC). «Una volta che il progetto sarà ultimato, il Burkina ne sarà il solo beneficiario, avrà la gestione autonoma e indipendente di tutti i dati e di tutte le installazioni», ha dichiarato Li Jian, ambasciatore cinese a Ouagadougou, città colpita tre volte dal 2016 con quasi 60 vittime delle violenze jihadiste. Sabato scorso alcune migliaia di persone hanno manifestato nelle maggiori città per protestare contro l'insicurezza nella nazione.