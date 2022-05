Fotografato il buco nero della via Lattea: è la prova che esiste. Si chiama Sagittario A ed «è 4 milioni di volte più grande del sole»

Pochi scatti hanno segnato la storia dello studio dell'universo. Uno di questi è quello divulgato oggi, 12 maggio 2022, che mostra per la prima volta l'immagine di Sagittario A, l'enorme buco nero intorno al quale ruota tutta la via Lattea, la galassia in cui si trova la terra. La "foto" è costata cinque anni di lavoro agli accademici dell'EHT Event Horizon Telescope, progetto internazionale che riunisce otto osservatori radioastronomici in tutto il mondo.

ECCO IL BUCO NERO AL CENTRO DELLA NOSTRA GALASSIA: l'immagine è stata ottenuta grazie a una rete globale di radiotelescopi e al lavoro di scienziati e scienziate della collaborazione @ehtelescope di cui fanno parte anche ricercatori INAF, INFN, @UninaIT e @univca. #OurBlackHole pic.twitter.com/pcbczuqnmp — INFN (@INFN_) May 12, 2022

Sagittarius A si trova a 27mila anni luce dalla terra ed è 4 milioni di volte più grande del Sole. Gli scienziati pensano che sia il "centro" o "punto di ancoraggio" di tutta la galassia, inotorno a cui ruotano le braccia della spirale. I buchi neri sono uno degli elementi più affascinanti dell'universo per gli astrofisici: si formano dall'esplosione di una supernova, il punto finale della vita di una stella di enormi dimensioni. Al loro interno la gravità è talmente elevata da "risucchiare" qualunque cosa e alterare lo spazio-tempo.

Una foto impossibile al buco nero

A causa della natura ultra densa dei buchi neri nulla può sfuggire alla loro enorme gravità, nemmeno la luce, e ciò rende praticamente impossibile riuscire a "scattare" una foto a questo fenomeno. Gli astronomi dell'Event Horizon Telescope (EHT) hanno dunque pensato di catturare la luce "curvata" dalla potente gravità del buco nero. La prima immagine di un buco nero è stata divulgata nel 2019 entrando nella storia dell'astrofisica: si tratta del buco nero di Messier 87, a 55 anni luce di distanza dalla Terra.

"Scattare" l'immagine del buco nero Sagittario A è stato persino più difficile, nonostante quessto sia molto più vicino alla Terra: il gas intorno a Sagittario A* si muove molto più velocemente rispetto alla galassia Messier 87 e, di conseguenza, la luminosità cambia costantemente, rendendo difficile catturare un'immagine non oscurata.

I dati sono stati raccolti nel 2017 e ci sono voluti tre anni per elaborare l'immagine. Per raccogliere i dati gli accademici dell'EHT hanno utilizzato una rete di 7 osservatori a livello globale, incluso il famoso telescopio Atacama Large Millimetre/submillimetre Array.

«Studiandolo capiremo come si evolverà la galassia»

Il dottor Ziri Younsi, astronomo dell'University College London, membro di EHT ha dichiarato: «I nostri risultati sono la prova più forte fino ad oggi che un buco nero risiede al centro della nostra galassia. Questo buco nero è il collante che tiene insieme la galassia. È la chiave per la nostra comprensione di come la Via Lattea si è formata e si evolverà in futuro». Un concetto che è stato ribatidito anche da Geoffrey Bower, dell'Università delle Hawaii a Manoa, che ha aggiunto: «Queste osservazioni senza precedenti hanno notevolmente migliorato la nostra comprensione di ciò che accade al centro della nostra galassia e offrono nuove informazioni su come questi buchi neri giganti interagiscono con l'ambiente circostante».